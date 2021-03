Mondiali di sci nordico: casi positivi al Covid nello staff, rientrano le squadre degli azzurri

Le squadre azzurre impegnate ai Campionati mondiali di sci nordico a Oberstdorf in Germania sono state fatte rientrare in Italia a seguito di alcuni casi di positività al Covid-19 in seno alla rappresentativa. Le positività sono emerse fra il personale generico e i tecnici della missione italiana. La rassegna iridata proseguirà fino a domenica.

I casi di positività al Covid-19, sembra due tra il personale tecnico e quello generico, che hanno costretto al rientro in Italia dell’intera squadra italiana impegnata ai Campionati mondiali di sci nordico, fanno svanire i sogni azzurri di medaglia alla kermesse che si concluderà domenica.

L’ultima edizione senza medaglie per l’Italia era stata quella della Val di Fiemme nel 2013. Nei giorni scorsi avevano dovuto abbandonare la 'bollà del Mondiale tedesco le due saltatrici italiane, Jessica e Lara Malsiner causa la positività della prima. Le due sorelle avevano gareggiato nella gara dal trampolino piccolo ma senza gli allenatori che a loro volta erano stati isolati a seguito della positività di un membro dello staff tecnico. AGI

© Riproduzione riservata