L'azzurra Brignone vince il SuperG di Val di Fassa, coppa alla svizzera Lara Gut

L’azzurra Federica Brignone - 30 anni e 16/o successo in carriera - ha nettamente vinto il superG di cdm di Val di Fassa, recupero di quello cancellato per covid in Cina, con il tempo d 1.14.61.

E' la 101/a vittoria di una italiana in coppa del mondo. Federica con 16 vittorie eguaglia così Deborah Compagnoni come azzurra più vincente di sempre. Seconda in 1.15.20 la svizzera Lara Gut-Behrami che con una gara di anticipo ha così vinto la coppa del mondo di SuperG dopo aver conquistato a Cortina il titolo mondiale.

Brutte cadute per norvegese Lie e austriaca Schneeberger.

Con questo nuovo podio Lara è sempre più in testa alla classifica generale di coppa con 1.227 punti e più di 150 di vantaggio sulla slovacca Petra Vhlova. Terza l’altra svizzera Corinne Suter in 1.5.33. Grande prestazione complessiva per l’Italia: 4/a Elena Curtoni in 1.15.39, 5/a Francesca Marsaglia in 1.15.44 e 6/a Marta Bassino in 1.15.47. Fuori per salto di porta Laura Pirovano .

La gara è stata anche lungamente interrotta per due bruttissime cadute. Prima quella della giovane norvegese Kajsa Lie dopo aver perso il controllo dello sci sinistro probabilmente su un placca di giaccio. Gli attacchi degli sci non si sono aperti e l’atleta ha subito urlato per il dolore prima di finire nelle reti. Subito sono partiti i soccorsi con intervento dell’elicottero per il trasporto in ospedale a Trento: per lei frattura di tibia e perone. Altra interruzione ed altra dolorosa caduta poi per l'austriaca Rosina Schneeberger La prossima tappa di coppa è in Slovacchia, a Jasna, sulle nevi di Petra Vhlova: sabato gigante e domenica slalom speciale.

© Riproduzione riservata