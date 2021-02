Basket, Agrigento controlla al PalaTorre, Torrenova battuta

Troppa Moncada Agrigento per la Fidelia Torrenova. Al PalaTorre, nella 13° giornata del Girone B1 del campionato di Serie B, la squadra di coach Condello viene infatti battuta per 50-81 al termine di una gara senza storia fin dall’avvio. La Cestistica prova a rientrare dopo un pessimo primo quarto ma gli ospiti, che scappano già dalla palla a due, controllano agilmente e si confermano squadra compatta e difficile da battere. Per la Fidelia, che ha pagato l’assenza di Di Viccaro e della sua esperienza, non è stata proprio serata: 20/57 al tiro e 2/18 da 3.

Fidelia Torrenova – Moncada Agrigento 50-81 (4-21; 25-41; 31-65)

Fidelia Torrenova: Lasagni 11 (4/7, 1/4), Gloria 10 (4/8), Galipò 10 (4/7, 0/2), Klanskis 6 (2/5, 0/3), Perin 5 (1/4 da 3), Bolletta 4 (2/4, 0/5), Mazzullo 4 (2/3), Ferrarotto 0 (0/4), Saccone 0, Di Viccaro ne. Coach: Condello.

Moncada Agrigento: Saccaggi 20 (6/8, 2/6), Veronesi 16 (3/7, 2/6), Costi 13 (4/5, 0/1), Grande 9 (3/5, 1/3), Rotondo 8 (4/6), Chiarastella 6 (2/6), Peterson 6 (3/4), Ragagnin 3 (0/1, 1/2), Cuffaro (0/1, 0/2), Mayer (0/1), Indelicato ne, Tartaglia ne. Coach: Catalani.

La Fidelia Torrenova approccia come peggio non si potrebbe e pronti-via è 0-10. La squadra di coach Condello, impietrita, prova ad affidarsi all’esperienza di Lasagni che è l’unico ad andare a segno ma al termine del primo quarto Agrigento è avanti 4-21. Segni di ripresa arrivano, invece, nel secondo periodo dove la squadra di coach Condello trova il piglio giusto per attaccare gli agrigentini. Chiarastella e compagni però rispondo colpo su colpo ai tentativi avversari trovando così il 25-41 di fine primo tempo. Al ritorno sul parquet non cambia la musica: Agrigento è in pieno controllo del match e come nel primo quarto surclassa la Fidelia che non è in grado di risponde. Così al 30’ è 31-65. L’ultimo periodo è garbage-time: coach Catalani da spazio alle sue seconde linee, che non accennano ad abbassare l’intensità. Torrenova cerca di limitare i danni ma alla sirena finale è 50-81.

