Atletica, Faniel stabilisce il nuovo record italiano della mezza maratona

Eyob Faniel correndo in 1 ora 00'07 la distanza dei 21,097 chilometri ha stabilito questa mattina il nuovo record italiano di mezza maratona.

Sul circuito ricavato all’interno dell’aeroporto Siena Ampugnano in occasione della prima edizione della Tuscany Camp Half Marathon, il maratoneta vicentino è decisamente 'decollatò migliorando, dopo ben 19 anni, il precedente primato di 1 ora 00'20 che apparteneva a Rachid Berradi ottenuto durante la Stramilano del 2002.

Per Faniel, 28 anni, portacolori delle Fiamme Oro, quello odierno è il secondo record italiano sulle distanze lunghe in un anno e cinque giorni: il 23 febbraio dello scorso anno, Eyob a Siviglia corse la maratona in 2 ore 07'19. Faniel ha concluso la gara al terzo posto venendo battuto dai compagni di allenamento, i keniani Felix Kipkoech (59'35) ed Alex Kibet (1h00'07). Ritirato dopo il decimo chilometro l’altro forte mezzofondista italiano Yeman Crippa che, al debutto in mezza maratona, ha accusato un fastidio al fianco destro.

© Riproduzione riservata