Pugilato, Daniele Scardina è nuovo campione UE dei supermedi

Grande spettacolo nella 'Milano Boxing Night', ed è stato un peccato che la riunione dell’Alianz Cloud si sia svolta a porte chiuse (ma Dazn l’ha trasmessa in streaming in 200 'territori televisivi'). Nel main event, ovvero il match valido per il titolo dell’Unione Europea dei pesi supermedi, che era vacante, Daniele Scardina ha battuto per knock out tecnico all’ottava ripresa lo spagnolo Cesar Nunez, travolgendolo con una spettacolare serie di pugni cominciata con tre ganci destri al volto. Ma non è stata un’impresa facile.

Nunez era venuto a Milano per vincere e ci ha provato fin dall’inizio attaccando Scardina e centrandolo in ogni round con pugni precisi soprattutto al viso. Ma 'King Toretto' ha sempre reagito dimostrando di saper incassare e di non farsi intimidire dall’aggressività dello spagnolo. Con il passare delle riprese, l’allenatore Dino Spencer incitava Scardina a doppiare il jab ed anche a tirare tre jab consecutivi. Scardina lo ha ascoltato ed è riuscito a mettere in seria difficoltà Nunez. Nell’ottava ripresa, l’italiano residente a Miami ha dato il meglio e ha vinto con merito. Ora è il nuovo campione dell’Unione Europea dei pesi supermedi e il suo record è di 19 vittorie consecutive, 15 prima del limite.

"Dopo tanto tempo e un anno surreale e molto duro, sono tornato contro un avversario che voleva vincere a tutti i costi e ci ha provato - il commento di Scardina ai microfoni di Dazn -. All’inizio non ero lucido, dopo la seconda e la terza ripresa ho iniziato a riprendere il ritmo ed ho fatto quello che dovevo per vincere". ANSA

© Riproduzione riservata