Fausto Gresini morto per Covid, il team: "Dopo due mesi di lotta ci ha lasciato"

"La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti, Ciao Fausto". Così il Team Gresini annuncia la morte dell’ex pilota e manager della scuderia che porta il suo nome.

"Tutta la Gresini Racing si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese - si legge nella nota - e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo". Gresini, ex campione di moto, ha vinto tra l’altro due titoli mondiali nella classe 125 e ora guidava la scuderia di MotoGp che porta il suo nome.

Le condizioni dell’ex pilota si erano aggravate negli ultimi giorni per le complicanze legate al covid. "Bà! Ti amo immensamente", il saluto affidato ai social del figlio Lorenzo.

"Il leggendario italiano ci mancherà": così in una nota la Motogp e Dorna Sports si dicono "profondamente addolorate" per la scomparsa di Fausto Gresini. "La memoria di Gresini -sottolinea la nota- vivrà sia nei suoi risultati in pista sia nella sua eredità di fondatore e manager del team". Anche l’ad della Dorna Carmelo Ezpeleta, si è detto personalmente "profondamente addolorato per la perdita di Fausto. Era un ottimo amico e mi piaceva molto. Ho seguito da vicino le notizie sulle sue condizioni e ho avuto la fortuna di poter parlare con lui anche mentre era in ospedale. Mi dispiace molto subire una perdita come questa nel paddock e voglio inviare le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai membri della sua squadra".

