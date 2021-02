La World Athletics spegne i sogni di Schwazer: "Nessuna competizione fino al 2024"

"Schwazer non potrà partecipare a competizioni internazionali fino al 2024". Ad annunciarlo, in una nota, la World Athletics, l’ex Iaaf, che dunque spegne sul nascere il sogno del marciatore azzurro di partecipare ai Giochi di Tokyo nonostante il tribunale di Bolzano abbia riconosciuto la sua innocenza nella lunga vicenda di doping che l’ha visto protagonista.

"Rifiutiamo qualsiasi intento da parte dell’atleta o altre persone di minare o annullare la decisione finale e vincolante del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas), sulla base di quelle che possono essere descritte solo come teorie di manipolazione inverosimili", si legge in una nota del massimo organismo mondiale di atletica, che non commenta la decisione di un tribunale italiano e si allinea alla Wada, che nel pomeriggio aveva bollato come "sconsiderate e infondate" le ipotesi di un complotto contro Schwazer e il suo allenatore Sandro Donati. ITALPRESS

