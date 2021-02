Mondiali di sci a Cortina, cancellato il superG femminile per nebbia

Il Super-G femminile dei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 è stato cancellato a causa della nebbia e sarà recuperato nei prossimi giorni. Quella che doveva essere la gara inaugurale della rassegna iridata era in programma alle 13, ma è stata inizialmente posticipata alle 14 (e poi alle 14.30) in attesa che la visibilità migliorasse.

Gli organizzatori avevano anche deciso di abbassare la partenza al rifugio Duca d’Aosta, accorciando il tracciato di 110 metri, ma la nebbia non ha dato tregua alla pista Olympia delle Tofane e la situazione è andata peggiorando con il passare dei minuti. Il maltempo continua dunque a farla da padrone a Cortina, con l’inizio dei Mondiali che slitta ancora: il Super-G odierno è il secondo evento annullato dopo la combinata femminile di ieri.

E a questo punto è a serio rischio anche la combinata maschile di domani, con il Super-G in programma alle 10 e lo slalom alle 13.30: anche per la giornata di domani, infatti, le previsioni non sono buone. ITALPRESS

© Riproduzione riservata