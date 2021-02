Atp Cup, l'Italia di Berrettini e Fognini batte l'Austria all'esordio

Netto successo azzurro nella Atp Cup a Melbourne contro l’Austria. Il doppio italiano formato da Matteo Berrettini e Fabio Fognini ha infatti sconfitto la coppia austriaca composta da Dominic Thiem (numero 3 del mondo) e Dennis Novak con il punteggio di 6-1 6-4, portando così l’Italia sul 2-1. Se domani gli azzurri battono la Francia, per l’Italia si spalancano le porte della semifinale.

La sfida con l’Austria non era cominciata con i migliori auspici per gli azzurri: a sorpresa infatti Novak ha sconfitto Fognini per 6-3 6-2 nel primo singolo,e le cose parevano essersi messe in salita per l’Italia. Ma Berrettini ha sfoderato una delle sue giornate migliori e ha sovvertito il pronostico che lo vedeva sfavorito, battendo nettamente il numero 3 del mondo Thiem. Il doppio dunque è stato decisivo.

«Dopo un 2020 che per vari motivi non è andato come avrei voluto ho voglia di risentirmi bene e di mettere in campo tutte le energie che ho» ha dichiarato Berrettini a Supertennis tv, eroe di giornata. Gli ha fatto eco Vincenzo Santopadre, rivelando di essersi confrontato con Fognini prima di scegliere la composizione del doppio.

«Siamo una bella squadra e ho tanta fiducia in tutti - ha detto il capitano di Atp Cup - Fabio aveva voglia di rivalsa dopo il singolo e sapevo che Matteo avrebbe potuto aiutarlo a ritrovarsi. Ognuno di questi ragazzi ha delle grandi motivazioni per dare sempre il meglio, per cui sono ottimista per il match con la Francia».

© Riproduzione riservata