Tennis, il 2021 inizia male per Cecchinato: subito fuori dal Murray River Open

Si apre con una sconfitta il 2021 di Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato, che escono all’esordio nel "Murray River Open", uno dei due tornei Atp 250 (montepremi 320.775 dollari) di scena in contemporanea, sul cemento di Melbourne Park, teatro poi dall’8 febbraio degli Australian Open.

Il 25enne torinese, n.34 del ranking e nona testa di serie, ha ceduto con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, dopo due ore e 7 minuti di gioco, all’australiano Jason Kubler, n.263 Atp, in gara con una wild card: il 27enne di Brisbane ha così confermato l’esito del precedente confronto diretto con il piemontese, nel 2018, nei quarti del challenger di Quijing.

Il 28enne di Palermo, n.79 del ranking, è invece stato superato per 7-6(8) 6-3, in un’ora e tre quarti, dall’ungherese Marton Fucsovics, n.55 ATP e sedicesimo favorito del seeding, che ha colto la terza affermazione in quattro testa a testa con il siciliano. Nel primo parziale, dopo aver recuperato dal 3-5 con contro-break al decimo gioco, "Ceck" ha mancato un set-point nel tie-break, sull'8-7.

Altri risultati di primo turno: Pedro Sousa (Por) b. Li Tu (Aus) 6-4 7-6(5) Mackenzie McDonald (Usa) b. Richard Gasquet (Fra, 14) Tommy Paul (Usa, 15) b. Cameron Norrie (Gbr) 4-6 7-6(2) 6-3 Federico Coria (Arg) b. Radu Albot (Rou) 7-6(3) 6-4 Egor Gerasimov (Blr) b. Lloyd Harris (Rsa) 6-3 7-5 Corentin Moutet (Fra) b. Frances Tiafoe (Usa) 3-6 6-4 6-4.

