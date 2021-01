Olimpiadi di Tokyo, Bach: "Organizzazione difficile ma combattiamo"

"L'organizzazione delle Olimpiadi resta difficile, stiamo combattendo con il virus, ma sia concentrati sulla cerimonia d’apertura del 23 luglio di quest’anno": lo ha detto il presidente del Cio Thomas Bach in conferenza stampa dopo l’ultimo esecutivo prima del rinnovo delle cariche.

Il numero uno del Cio ha poi aggiunto: "Lavoriamo giorno e notte per organizzare dei Giochi in sicurezza, non per cancellarli. Presto saremo in grado di fornire dei playbooks per Tokyo che spiegheranno le misure per proteggere se stessi e gli altri. Sarà presentato dal Cio ai primi di febbraio e consegnati ai Comitati Olimpici Nazionali". ANSA

