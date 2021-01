F1: Leclerc in pista a Fiorano, prime prove stagionali

La Ferrari si è rimessa in moto a Fiorano. Ieri sono scesi in pista i giovani piloti dell’Academy, oggi è stato Charles Leclerc a compiere i primi giri e riprendere confidenza con la monoposto.

Prime prove di guida, con un vettura del 2018, in vista del via del mondiale, che di fatto partirà con i test ufficiali in programma dal 12 al 14 marzo in Bahrein, sul tracciato di Sakhir, lo stesso su cui si correrà il primo gran premio dell’anno il 28 marzo.

Domani e giovedì a Fiorano ci sarà il debutto di Carlos Sainz, il pilota proveniente dalla McLaren, che ha preso il posto di Sebastian Vettel. Giovedì sarà in pista anche Mick Schumacher che quest’anno correrà con la Haas. ANSA

