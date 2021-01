Olimpiadi di Tokyo, il presidente della Federbasket Petrucci: "Mi auguro ci siano"

"Mi auguro ci siano, ma pure questa certezza che ci saranno...". Così il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ai microfoni di "Radio Anch’io Sport" su Rai RadioUno, circa la possibilità che i Giochi di Tokyo, già slittati di un anno per la pandemia di Covid-19, si svolgano regolarmente questa estate.

"In Italia fui il primo che l’anno scorso dissi che sarebbe stato difficile disputare le Olimpiadi - aggiunge sul tema il numero uno della Federbasket, ex presidente del Coni -. Un punto interrogativo c'è: anche se il Cio dà garanzie, una minima incertezza c'è. In Gran Bretagna le scuole resteranno chiuse fino a Pasqua: la paura c'è, però il Cio è una grande organizzazione. E poi, pensiamo agli atleti, soprattutto a quelli meno popolari: se i Giochi si dovessero annullare, per loro sarebbe un colpo mortale".

