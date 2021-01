Australian Open, due tennisti giunti a Melbourne positivi al Covid

Due tennisti giunti a Melbourne per l’Australian Open sono risultati positivi al Covid-19: lo hanno reso noto oggi le autorità sanitarie locali.

Salgono così a sette i casi di coronavirus legati al torneo che inizierà nella capitale dello stato di Victoria il prossimo otto febbraio. Il dipartimento della Sanità di Victoria ha precisato che oltre ai due giocatori è risultata positiva anche una terza persona, una donna sulla ventina membro del personale.

Come è noto, alcuni casi positivi rilevati su tre voli charter hanno costretto le autorità a mettere in quarantena per due settimane in hotel 72 giocatori. ANSA

© Riproduzione riservata