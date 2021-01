Sci: nuova vittoria di Marta Bassino, storica doppietta come Compagnoni e Kostner

La doppietta di Marta Bassino centrata in appena 24 ore in slalom gigante a Kranjska Gora nello sci alpino italiano al femminile ha due storici precedenti dal 1966, anno d’inizio della Coppa del mondo.

Il primo risale a esattamente 24 anni fa. Era il 17 e 18 gennaio del 1997 quando a Zwiesel in Germania, sulle montagne ai confini con la Repubblica Ceca, Deborah Compagnoni vinse entrambi gli slalom giganti. Il secondo bis è datato 29 e 30 novembre del 2001 quando sulle piste canadesi di Lake Louise, Isolde Kostner vinse due discesa libere consecutive.

In specialità diverse, prima discesa e poi supergigante, va ricordata anche la doppietta di Sofia Goggia del 4 e 5 marzo 2017 sulle nevi di Jeongseon in Corea del Sud. L’anno seguente Sofia sulle stesse piste conquistò l’oro olimpico in discesa. AGI

