Australian Open, Sara Errani avanza nelle qualificazioni

Sara Errani supera il secondo turno delle qualificazioni femminili del primo Slam del 2021, gli Australian Open, che quest’anno si stanno disputando, per la prima volta nella storia, in via eccezionale, per i problemi derivati dalla pandemia e dalle misure di sicurezza adottate dallo stato di Victoria, sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La tennista emiliana, testa di serie numero 17 del seeding cadetto, ha sconfitto in rimonta la spagnola Georgina Garcia Perez per 3-6 6-3 6-2. L’azzurra si giocherà un posto nel tabellone principale con la croata Ana Konjuh.

Dopo Sara Errani, anche Elisabetta Cocciaretto approda al turno decisivo delle qualificazioni del primo Slam del 2021, gli Australian Open, che quest’anno si stanno disputando - per la prima volta nella storia, in via eccezionale, per i problemi derivati dalla pandemia e dalle misure di sicurezza adottate dallo stato di Victoria - sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La 19enne tennista marchigiana, 18esima testa di serie, semifinalista al torneo junior nel 2018, ha superato al secondo turno la belga Marie Benoit per 6-4 7-6(2). Ultimo ostacolo prima del main draw la francese Harmony Tan.

