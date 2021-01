Formula 1, il Covid cambia il calendario 2021: si parte dal Bahrein, a Imola il 18 aprile

Cambia il calendario di F1 per l’anno in corso causa covid. La stagione non partirà più come di consueto dal gp d’Australia, ma dal Bahrein il 28 marzo. Torna il gran premio di Imola il 18 aprile, confermata Monza il 12 settembre. In tutto saranno 23 gare. Lo ha ufficializzato la Fia.

La pandemia ha reso impossibile iniziare la stagione a Melbourne, il Gran Premio d’Australia si svolgerà il 21 novembre, e sarà la terz'ultima corsa della stagione anziché la prima come da tradizione consolidata. "A causa delle restrizioni in materia di viaggi, fa sapere la Fia, anche il gran premio di Cina non si svolgerà nella data prevista", anche se non ne è stata ancora indicata una nuova.

Imola torna nel calendario della Formula 1, si correrà il 18 aprile. Il numero di gare per il 2021 rimarrà a 23, che è il più alto di sempre in Formula 1. La stagione comincerà una settimana più tardi del previsto e terminerà il 12 dicembre ad Abu Dhabi.

Questo il nuovo calendario per la stagione 2021: 28 marzo - Bahrain (Sakhir); 18 aprile - Italia (Imola*); 2 maggio - TBC; 9 maggio - Spagna (Barcellona); 23 maggio - Monaco (Monaco); 6 giugno - Azerbaijan (Baku); 13 giugno - Canada (Montreal); 27 giugno - Francia (Le Castellet); 4 luglio - Austria (Spielberg); 18 luglio - Gran Bretagna (Silverstone); 1 agosto - Ungheria (Budapest); 29 agosto - Belgio (Spa); 5 settembre - Olanda (Zandvoort); 12 settembre - Italia (Monza); 26 settembre - Russia (Sochi); 3 ottobre - Singapore (Singapore); 10 ottobre - Giappone (Suzuka); 24 ottobre - Usa (Austin); 31 ottobre - Messico (Mexico City); 7 novembre - Brasile (Sao Paulo); 21 novembre - Australia (Melbourne*); 5 dicembre - Arabia Saudita (Jeddah**); 12 dicembre - Abu Dhabi (Yas Island).

*Le revisioni calendario sono soggette ad approvazione del WorldMotor Sport Council; ** soggetto ad omologazione del circuito.

