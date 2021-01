Olimpiadi di Tokyo, un componente del Cio: "Non sono più garantite"

«Non ci sono certezze perchè il virus incombe come un elefante in una stanza, la priorità per gli atleti deve essere la vaccinazione che sarebbe saggio considerarla requisito essenziale per gareggiare». Lo ha detto Dick Pound, canadese, il membro più anziano del Comitato Olimpico Internazionale, del quale è stato anche vicepresidente, in merito allo svolgimento delle Olimpiadi estive di Tokyo già rinviate dal 2020 al 2021 causa la pandemia di Covid-19.

Pound, 78 anni, uno dei membri più influenti del Cio, alla Bbc ha detto: «le Olimpiadi di Tokyo non sono più garantite».

Nel frattempo il governo giapponese ha deciso lo stato d’emergenza per un mese nella capitale Tokyo e nei vicini distretti di Kanagawa, Saitama e Chiba a seguito dell’allarmante aumento di contagi di coronavirus. AGI

