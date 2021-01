Infarto in campo, il calciatore Alex Apolinario muore a 24 anni

La Federcalcio portoghese ha stabilito che su tutti i campi di ogni competizione nazionale venga osservato un minuto di silenzio per ricordare Alex Apolinario, 24enne giocatore dell’Alverca deceduto oggi, dopo l'arresto cardiaco che lo ha colpito domenica, durante il match con l’União de Almeirim.

Subito soccorso e rianimato in campo, il ragazzo è stato trasportato in ospedale, ma oggi il suo club, che milita nel Campeonato Portugal, ne ha annunciato il decesso. "Con profondo rammarico informiamo che questa mattina il personale medico dell’ospedale di Vila Franca de Xira, ci ha comunicato la morte del nostro atleta Alex Sandro dos Santos Apolinario - informa la società FC Alverca Futebol -. Forniremo tutto il supporto necessario alla famiglia e in questo momento di lutto tutte le attività del club vengono sospese".

© Riproduzione riservata