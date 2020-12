Olimpiadi nel 2021, Malagò: "I Giochi si faranno sicuramente. Speriamo con il pubblico"

I Giochi Olimpici di Tokyo "si faranno sicuramente dopo l’ultimo incontro tra Bach e il nuovo premier giapponese che ha dissipato qualsiasi dubbio. Del resto in Giappone nell’ultimo sondaggio solo il 18 per cento delle persone si è detto contrario all’Olimpiade, anche se è chiaro che c'è un aggravio di costi per il rinvio di un anno e per le misure di prevenzione del Covid: al momento sono previste regole molto rigide anche per gli atleti nel villaggio olimpico". Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto a "Quarta Repubblica" su Rete 4.

"Se avremo gli spettatori a Tokyo? Al momento non si sa, ma l’obiettivo è quello di avere il maggior numero possibile di tifosi", ha concluso Malagò. ITALPRESS

© Riproduzione riservata