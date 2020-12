Tennis, Jannik Sinner e Martina Trevisan giocatori italiani dell'anno

Nessuno come Jannik Sinner e Martina Trevisan. Anche quest’anno SuperTennis, la piattaforma tv e digitale della Fit, ha assegnato i tradizionali premi di fine stagione a chi più si è distinto nel tenere alto il prestigio dell’Italia della racchetta, i SuperTennis Awards 2020.

Come miglior giocatore è stato scelto Sinner, diventato all’età di 19 anni il più giovane italiano di sempre a vincere un torneo Atp 250, a Sofia. Al femminile, invece, il premio è andato alla Trevisan che, raggiungendo i quarti di finale al Roland Garros e scalando la classifica mondiale fino all’85esima posizione, ha scritto una bellissima pagina di sport e di vita.

"Impresa dell’anno" quella di Lorenzo Sonego, che nei quarti di finale a Vienna ha sconfitto Djokovic un micidiale 6-2 6-1, mentre il "Most Improved" è Lorenzo Musetti. Come Next Gen sono stati selezionati Luca Nardi ed Eleonora Alvisi e Lisa Pigato, fra i premiati anche Alberto Corradi (Miglior Atleta Wheelchair), Riccardo Piatti (Miglior coach), Andrea Gaudenzi (Miglior dirigente) e il 31° Palermo Ladies Open (Miglior torneo). ITALPRESS

