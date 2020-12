F1: la Red Bull ufficializza Perez con Verstappen nel 2021, Albon pilota di riserva

Sergio Perez sbarca alla Red Bull e nella prossima stagione affiancherà Max Verstappen mentre Alexander Albon rimarrà come test driver e pilota di riserva, dedicandosi al lavoro di sviluppo in vista del 2022. Il 30enne pilota messicano, approdato nel circus nel 2011 e reduce dalla sua miglior stagione con tanto di primo Gp vinto in carriera (Sakhir) al volante della Racing Point, si lega alla Red Bull con un contratto di un anno.

"Alex è un membro apprezzato del nostro team, è stata una riflessione lunga e difficile ma alla fine abbiamo deciso che Sergio è il pilota giusto per affiancare Max nel 2021", le parole di Christian Horner, team principal della Red Bull.

"Sono incredibilmente grato per questa opportunità - commenta Perez dal canto suo - La chance di correre per un team che lotta per il Mondiale è qualcosa in cui speravo sin dal mio arrivo in Formula Uno e sono fiero di schierarmi sulla griglia coi colori Red Bull assieme a Max. Questo team ha la mia stessa mentalità vincente e so di essere qui per fare bene e aiutare la squadra a lottare per un altro titolo". ITALPRESS

