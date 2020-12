Mick Schumacher: "Fiero di riportare questo nome in Formula 1"

"Sono naturalmente molto fiero di riportare il nome Schumacher nella Formula 1": lo ha detto il 21enne Mick in un’intervista alla Bild, fresco vincitore del mondiale di Formula 2 e prossimo al grande salto comn la Haas. "Io amo questo sport, amo quel che faccio: per questo mi risulta facile lavorare ai miei sogni", ha aggiunto il pilota che ha rivelato anche per la sua stagione di debutto in F1 intende studiare le imprese di suo padre Michael, entro in coma dopo l’incidente sciistico del 2013.

"Certo che ha senso guardarsi anche le vecchie corse", ha detto Mick, "ma negli anni tutta la Formula 1 si è sviluppata ulteriormente. Per cui non mi posso riguardare solo le mie corse preferite, ma anche quelle degli ultimi anni".

Al tabloid tedesco, Schumacher jr ha anche dichiarato di voler "imparare il più possibile" in vista del suo nuovo impegno. "Spero di avere assunto sufficienti capacità in questi anni e mi auguro che bastino di avere qualche volta una buona corsa l’anno prossimo. Io darò sempre il meglio", ha assicurato. AGI

© Riproduzione riservata