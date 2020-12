Atletica, il keniano Kandie batte il record del mondo nella mezza maratona

Il keniano Kibiwott Kandie ha battuto questa mattina a Valencia il record del mondo di mezza maratona correndo in 57'32. Il 24enne maratoneta africano ha migliorato di 29 secondo il precedente limite sui 21,097 chilometri che apparteneva dallo scorso anno al connazionale Geoffrey Kamworor (58'01 a Copenhagen).

Secondo Jacob Kiplimo dell’Uganda (57'37), terzo il keniano Rhonex Kipruto (57'49). Per Kandie si tratta della terza vittoria in una mezza maratona in questa stagione dopo i successi di Ras Al Khaimah in febbraio e di Praga a settembre dove aveva fissato l’ormai suo precedente primato di 58'38.

Tra le donne vittoria al debutto in una mezza maratona per l’etiope Genzebe Dibaba. La primatista mondiale dei 1500 metri su pista ha corso in 1 ora 05'18 precedendo la keniana Sheila Chepkirui (1h05'39) e l’etiope Senbere Teferi (1h05'51). AGI

