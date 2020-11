Tennis, prima finale in carriera per Sinner all'Atp di Sofia

Jannik Sinner conquista la sua prima finale nel circuito Atp superando a Sofia, in due set, il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-3 7-5. Un altro esame passato a pieni voti per il tennista italiano, 19 anni e numero 44 del mondo, che non ha tremato davanti a un avversario più esperto, 32 anni, e messo meglio in classifica, numero 35.

L’atleta bolzanino ha imposto il suo gioco fin dalle prime battute nonostante una prima di servizio discontinua (appena sopra il 50%). A fare la differenza sono stati pochi punti ma decisivi: Sinner ha infatti sfruttato le uniche due palle break fornite dall’avversario annullando invece le tre concesse.

Ora in finale attende il vincente della sfida tra il canadese Pospisil e un altro giocatore transalpino di grande esperienza come Gasquet. In palio c'è l’opportunità di alzare al cielo il primo trofeo della sua giovane carriera.

