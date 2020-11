Pallanuoto, riparte il campionato di A1: Telimar Palermo e Ortigia Siracusa in vasca

Dopo il rinvio causato dall’aggravarsi dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, sabato partono i campionati di serie A1 maschile e femminile con formule rivisitate e misure integrative condivise con le società per garantire il regolare svolgimento dei tornei e tutelare la salute di tutti i partecipanti. "Dopo l’annullamento dei campionati della scorsa stagione, i turni preliminari di coppa Italia giocati a settembre hanno aperto la stagione 2020-2021 interrotta dal riacutizzarsi del coronavirus che ha colpito alcuni tesserati delle squadre - sottolinea il presidente Paolo Barelli - Nell’ultimo mese abbiamo avuto molteplici confronti con le società cercando di individuare formule e norme di condotta che potessero garantire la prosecuzione dell’attività attraverso misure di contenimento e controllo. I campionati maschile e femminile purtroppo si presentano con tre squadre in meno e l’assenza di società colpite profondamente dalle conseguenze del lockdown e dalle insufficienti misure statali di sostegno che hanno reso, per molte di loro, insostenibili i costi di gestione. Lo sport in Italia annaspa in enormi difficoltà, oggi molto più di ieri".

"La Federnuoto ha cercato di tamponare la drammatica emergenza individuando risorse per incentivare la ripresa delle attività delle sue associate. La risposta del movimento è stata superiore alle aspettative a dimostrazione dell’entusiasmo, della determinazione e della solidarietà che genera lo sport". Per l’A1 maschile è l’edizione n. 102. La formula prevede una prima fase con quattro gironi. Il girone A è composto da Pro Recco, Iren Genova Quinto e RN Salerno; il girone B da AN Brescia, Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste, il girone C da CC Ortigia, Telimar Palermo e SS Lazio Nuoto; il girone D da RN Savona, CN Posillipo, RN Florentia e San Donato Metanopoli Sport. La prima fase si svolgerà con partite di andata e ritorno. Al termine, le migliori due squadre di ciascun raggruppamento verranno ammesse a successivi due gironi, che qualificheranno ai playoff scudetto, composti da quattro squadre con ulteriori partite di andata e ritorno; mentre le restanti cinque squadre formeranno il girone dei playout salvezza con partite di andata e ritorno che determineranno la retrocessione in serie A2 dell’ultima classificata. I playoff si svolgeranno con semifinali, incrociando le prime e le seconde dei gironi della seconda fase, e finali scudetto e per il terzo posto.

Modalità dei playoff e date di gioco dalla seconda fase in avanti saranno comunicate prossimamente in relazione alle disposizione delle autorità competenti afferenti allo sviluppo della pandemia e ai calendari internazionali. L’A1 femminile è invece l’edizione n. 37. Si comincia con Plebiscito Padova-Pallanuoto Trieste e CSS Verona-Bogliasco 1951 per il girone A e L’Ekipe Orizzonte-Vela Nuoto Ancona e SIS Roma-RN Florentia per il girone B. Il campionato si svolgerà con la nuova formula che prevede due fasi: la prima con le otto squadre divise in due gironi che si affronteranno in sei giornate; la seconda con altri due gironi per ulteriori sei giornate: quello dei playoff che sarà composto dalle migliori due squadre dei gironi della prima fase, e che seguirà con semifinali ad incrociare e finali scudetto e per il terzo posto, e quello dei playout senza retrocessioni con le altre quattro squadre.

Modalità di svolgimento dalla seconda fase in avanti saranno comunicate prossimamente in relazione alle disposizioni delle autorità competenti afferenti allo sviluppo della pandemia e ai calendari internazionali con la Federation Internationale de Natation che ha confermato il torneo di qualificazione olimpica, al momento pianificato dal 17 al 24 gennaio a Trieste.

