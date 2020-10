Coronavirus al Giro d'Italia, positivi 2 ciclisti e 6 componenti di staff

Il Covid colpisce anche il Giro d’Italia. Due corridori e sei persone degli staff sono risultati contagiati. I ciclisti sono Steven Kruijswijk del Team Jumbo-Visma e Michael Matthews del Team Sunweb; sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento.

Quanto agli altri sei componenti degli staff delle squadre, quattro appartengono alla Mitchelton - Scott, uno al Team Ag2r-La Mondiale e uno al Team Ineos Grenadiers. Anche per loro sono scattate le misure di isolamento.

È una grande delusione ricevere questa notizia - commenta Kruijswijk - in squadra adottiamo tutte le misure di prevenzione. È un peccato dover lasciare il giro in questo modo". E "il Team Jumbo-Visma non partirà nella 10/a tappa odierna del 103/o Giro d’Italia di ciclismo". È stata la stessa squadra olandese a comunicarlo, sul proprio

account ufficiale, con un tweet.

Il team Mitchelton-Scott, alla luce dei casi di positività al Covid-19 riscontrati in seno al proprio staff impegnato nel 103/o Giro d’Italia di ciclismo, ha deciso di ritirare la squadra dalla corsa. Nei giorni scorsi, il corridore di punta della squadra, l’inglese Simon Yates, era risultato positivo al virus ed era stato costretto a fermarsi.

L’australiano Michael Matthews nel 2015 indossò pure la maglia rosa del Giro d’Italia. È stato sottoposto agli esami PCR nel primo giorno di riposo dell’edizione 2020 della corsa rosa e, dopo avere appreso dell’esito, si è fermato. Attualmente l’atleta è asintomatico, in buona salute e, dopo avere ricevuto i risultati, è stato posto in quarantena. "Tutti gli altri corridori e il personale hanno restituito un test negativo - informa la Sunweb -: in questa fase nessun altro membro del team mostra sintomi da Covid-19".

