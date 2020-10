Ciclismo, annullata la Parigi-Roubaix a causa del Coronavirus

Niente Parigi-Roubaix. Gli organizzatori hanno annunciato il rinvio dell’edizione 2020, la numero 118 della storia, che si sarebbe dovuta svolgere il 25 ottobre, così come la prima edizione della gara femminile. La decisione è stata presa a causa della pandemia che aveva già fatto slittare dal 12 aprile al 25 ottobre la "Regina delle Classiche".

"Su richiesta del prefetto e in seguito alla decisione di ieri del ministro della Salute, Olivier Veran, che ha messo in massima allerta la zona di Lille, la 118a edizione della Paris-Roubaix e la prima edizione della gara femminile che si sarebbero dovute svolgere il 25 ottobre, non si svolgeranno", informano gli organizzatori in un comunicato per poi dare appuntamento all’11 aprile del 2021. ITALPRESS

