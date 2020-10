Giro d'Italia, a Camigliatello Silano vince Ganna: secondo successo dopo la crono di Palermo

Bella impresa di Filippo Ganna che ha vinto per distacco, e dopo una lunga fuga, la quinta tappa del 103esimo Giro d’Italia di ciclismo, da Mileto (Vibo Valentia) a Camigliatello Silano (Cosenza), lunga 225 chilometri. È il secondo successo per il piemontese in questo Giro 2020, dopo la crono di Palermo.

Tappa con 3 Gpm, i primi due di terza categoria e il terzo, il Valico di Montescuro a quota 1618, una salita di 24,2 km con pendenza media al 5,6%, considerato di prima categoria. Ganna, protagonista con un gruppetto di una fuga di oltre 200 km, è scattato ai piedi del'ultima salita di giornata e non è stato più ripreso, nonostante il forcing finale del gruppo.

Per il ciclista della Ineos Grenadier è il quinto successo stagionale, tra cui il mondiale nella crono su strada ai Mondiali di Imola lo scorso 25 settembre. Alle spalle di Ganna il gruppo die migliori, con Majka al secondo posto e la maglia rosa Almeida al terzo. In classifica generale tutto immutato nella zona alta, con Almeida al vertice anche oggi.

