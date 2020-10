Giro d'Italia, tutto pronto per la cronometro: partenza da Monreale e arrivo a Palermo

Monreale e Palermo sono pronte ad ospitare l'inizio del 103esimo Giro d'Italia con la cronometro che vedrà come protagonista sicuramente Filippo Ganna da Verbania.

La maglia iridata l’ha già indossata a Imola, appena pochi giorni fa, dopo una prova super; quella rosa è un obiettivo imminente, oltre che una concreta e legittima ambizione. La prima tappa scatterà da Monreale, a poche centinaia di metri dagli splendidi mosaici del duomo, e si concluderà nel cuore commerciale di Palermo ed assegnerà la prima maglia rosa.

Una cronometro tutta in discesa, con un tracciato pronto a esaltare le doti di un pistard puro. E Ganna da Verbania, neocampione de mondo della specialità, lo è. Eccome. Come confermano i quattro titoli mondiali nell’inseguimento. L’azzurro si muoverà dalla pedana alle 14,58, sarà il 104/o dei 176 corridori a prendere il via, e sarà preceduto da quattro validissimi antagonisti come il belga Victor Campenartes, che partirà alle 13,18 (è il 4/o) o l’olandese Jos Van Emden, in gara dalle 14,35 (81/o a decollare verso Palermo).

Sui 15,1 chilometri del tracciato della 1/a tappa del 103/o Giro d’Italia, sarà sfida totale con l’australiano Rohan Dennis, due volte campione del mondo a cronometro, anche lui a caccia della prima maglia rosa, ma a partire dalle 14,14 (60/o al via), e con il tedesco Tony Martin, pluridecorato specialista delle sfide contro il tempo, pronto a spostare le lancette dei cronometri dalle 15,41 (147/o della lunga lista di partenti). E non è tutto: Geraint Thomas, che ha nel mirino il Giro, e che negli ultimi anni ha lasciato la pista per diventare uomo da corse a tappe, sicuramente non vorrà perdere troppi secondi sull'asfalto palermitano. Il gallese è sempre un asso delle crono: partirà alle 14,36, da 82/o. Il suo tempo sarà un ottimo riferimento per Ganna e per chi verrà dopo.

Per l'ccosaione traffico veicolare modificato a Palermo. Con un'ordinanza dirigenziale si invita “la popolazione, nel giorno 3 ottobre 2020, ad un uso estremamente moderato del veicolo privato, privilegiando l'uso del mezzo pubblico e dei veicoli a due ruote”.

