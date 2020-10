Roland Garros: finisce la corsa di Marco Cecchinato, avanti Sinner e Sonego

Finisce al terzo turno l’avventura di Marco Cecchinato al Roland Garros. Il tennista palermitano è stato sconfitto in tre set dal giovane tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 6 del torneo dello Slam, con il punteggio di 6-1 7-5 6-3. L’azzurro è riuscito a impensierire il gioco dell’avversario solo a partire dal secondo set, terminato al dodicesimo gioco. Sul 5-3 del terzo set ha avuto poi una palla break che poteva riaprire un match che è apparso per lui in salita fin dai primi scambi.

Zverev ora affronterà agli ottavi di finale Jannik Sinner che, insieme all’altro italiano Lorenzo Sonego, ha raggiunto il prestigioso traguardo della seconda settimana parigina

