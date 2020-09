Internazionali di Roma, Berrettini fuori: a sorpresa eliminato anche Nadal

Si infrange il sogno di Matteo Berrettini e Rafa Nadal dice addio alla 10/a vittoria finale, spianando così la strada per il successo a Novak Djokovic. Le prime vittime illustri degli Open d’Italia di tennis arrivano già dai quarti. Il romano era l’ultimo azzurro in corsa e si è dovuto arrendere al norvegese Casper Ruud, n.34 al mondo, che lo ha battuto al tie-break del terzo set per 4-6, 6-3, 7-6(5). Lo spagnolo ha pagato la condizione non al top dopo sei mesi senza tennis.

Berrettini si sarebbe regalato la chance di una rivincita con Novak Djokovic. Il serbo è passato in tre set (6-3, 4-6, 6-3) contro il tedesco Dominik Koepfer, che aveva eliminato Lorenzo Musetti agli ottavi di finale e si giocherà l’accesso in finale contro Ruud, primo scontro in assoluto tra i due. Se andrà avanti, in finale non troverà quello che fino a poco prima aveva definito "il favorito" Rafa Nadal. Lo spagnolo inseguiva la decima vittoria agli Internazionali e la decima contro l’argentino Schwartzman, numero 15 al mondo, che in 9 precedenti con Nadal aveva sempre perso. Roma gli ha portato fortuna, ha giocato un tennis solido fin dall’inizio, vincendo 6-2, 7-5 e imponendo il suo ritmo incessante al numero 2 al mondo, evidentemente provato da 6 mesi di stop. In semifinale Schwartzman se la vedrà contro il canadese Denis Shapovalov, che battuto Dimitrov 6-2, 3-6, 6-2.

© Riproduzione riservata