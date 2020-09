Naomi Osaka ha vinto il titolo agli Us Open femminili, secondo Slam stagionale conclusosi sul cemento newyorkese di Flushing Meadows.

In finale, la tennista giapponese, testa di serie numero 4, si è imposta in rimonta sulla bielorussa Victoria Azarenka in tre set, con il punteggio di 1-6 6-3 6-3, in un’ora e 53 minuti di gioco. Osaka, che bissa così il successo ottenuto nel 2018, subentra nell’albo d’oro alla canadese Bianca Andreescu.

© Riproduzione riservata