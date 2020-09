F1: Hamilton in pole al Mugello, quinto tempo per la Ferrari di Leclerc

Lewis Hamilton (Mercedes) partirà in pole position, la 95/a della sua carriera, nel Gp di Toscana di Formula 1 in programma domani al Mugello.

Il britannico campione del mondo avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Valtteri Bottas. In seconda fila le Red Bull di Max Verstappen e Alex Albon. Quinto tempo e terza fila per la Ferrari di Charles Leclerc, unica in pista nella Q3 dopo l'esclusione di Sebastian Vettel in Q2.

Hamilton ha chiuso il giro migliore in 1'15''144, precedendo di 59 millesimi Bottas e di circa 1,2 secondi Leclerc. Al fianco del ferrarista partirà domani Lance Stroll (Racing Point), che prende il posto del compagno di squadra Sergio che aveva fatto il sesto tempo ma è penalizzato di una posizione in griglia - per un incidente causato venerdì nella seconda sessione di libere.- e quindi sarà in quarta fila con Daniel Ricciardo (Renault). Quinta per Carlos Sainz (McLaren) ed Estaban Ocon (Renault).

"Non sto riuscendo a guidare bene la macchina, cerchiamo di fare un passo alla volta, ne abbiamo fatto un altro". Sebastian Vettel è costretto a parlare di un altro risultato decisamente poco brillante. "Sarà un gp difficile cercheremo di avere un miglior passo gara - ha aggiunto Vettel a Skysport -, la pista è bella, ma è difficile superare. Qui non abbiamo mai gareggiato, quindi complicato fare previsioni".

