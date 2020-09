Tennis, agli Us Open in semifinale Pablo Carreno Busta sfiderà Alexander Zverev

Sarà Pablo Carreno Busta a sfidare Alexander Zverev in semifinale agli Us Open, secondo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York.

Lo spagnolo, testa di serie numero 20, ha sconfitto Denis Shapovalov, 12esimo favorito del seeding, per 3-6 7-6(5) 7-6(4) 0-6 6-3.

Alexander Zverev, precedentemente, aveva sconfitto Borna Coric in quattro set, 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/1), 6-3 in 3 ore e 25 minuti, sul campo dell’Arthur Ashe Stadium.

La squalifica del n.1 al mondo, Novak Djokovic, aggiunge thrilling al torneo di Flushing Meadows; nessuno dei tennisti in gara ha mai vinto un torneo Slam.

