Finali nazionali canoa giovani, la Tecnonaval Team Canoa rappresenta la Sicilia

Sarà la Tecnonaval Team Canoa a rappresentare la Sicilia nella due giorni di Caldonazzo, dove si stanno svolgendo le finali nazionali canoa giovani.

La spedizione di Tecnonaval Team Canoa con in testa il tecnico plurititolato, Roberto Condova Vasquez,

parteciperà oggi alle gara regionale nella categoria cadetti B (Canadese e K) e domani alla competizione a squadre con gli atelti: Pirrello Noemi, Capizzi Lorena, Arizzi Antonio e Irosa Manuel.

Grande soddisfazione per il team palermitano è già la partecipazione alle finali in rappresentanza della nostra regione a meno di un anno dall’arrivo in società del tecnico cubano leader nella categoria canadese e K. Completano la comitiva Tecnonaval Team i dirigenti Alessandro Arizzi e Monika Zalewska.

