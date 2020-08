Gp Belgio, Verstappen il più veloce nelle Libere: disastro per le Ferrari

Max Verstappen fa registrare il miglior tempo al termine delle prove libere 2 del Gran Premio del Belgio. Dopo aver fatto segnare il terzo crono nella sessione mattutina, il pilota olandese della Red Bull è il più veloce nelle FP2 del pomeriggio fermando il cronometro in 1'43"744 con quarantotto millesimi di vantaggio su un sorprendente Daniel Ricciardo.

A un decimo c'è Lewis Hamilton con il terzo tempo, mentre il migliore delle libere 1, Valtteri Bottas, è sesto. Proseguono le grandi difficoltà in casa Ferrari in un venerdì nerissimo. Charles Leclerc è solo quindicesimo e paga un secondo e sei decimi dal leader, Sebastian Vettel addirittura diciassettesimo: si tratta di performance che non fanno ben sperare in vista di qualifiche e gara.

