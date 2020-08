Coronavirus, anche Usain Bolt trovato positivo

Usain Bolt sarebbe risultato positivo al Covid-19. A riferirlo alcuni media giamaicani, tra cui la radio "Nationwide90fm" e il sito "Loop News".

L’olimpionico, le cui condizioni di salute non sarebbero ancora chiare, è già in isolamento nella propria abitazione. Le autorità sanitarie giamaicane avrebbero avviato l’indagine epidemiologica visto che Bolt ha festeggiato pochi giorni fa il suo 34° compleanno in una festa a cui hanno partecipato molte persone.

© Riproduzione riservata