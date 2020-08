Gp Spagna, dominio Hamilton: Leclerc solo nono, Vettel undicesimo

Dominio Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna con Lewis Hamiton che ha conquistato la pole e partirà affiancato dal compagno di scuderia Valtteri Bottas. Sul circuito di Montmelò le Ferrari hanno confermato i problemi di questo tormentato inizio di stagione: nono tempo per la rossa di Charles Leclerc, undicesimo per Sebastian Vettel.

In seconda fila partiranno la Red Bull di Max Verstappen e Sergio Pèrez sulla Racing Point-Mercedes, quinto tempo per l'altra Racing Point di Lance Stroll e sesto per la Red Bull di Alexander Albon.

