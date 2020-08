Ciclismo, in Lombardia il belga Evenepoel finisce in un burrone: paura ma è salvo

Il corridore belga Remco Evenepoel caduto in un burrone nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como è stato recuperato, stabilizzato e messo su una barella.

Poco dopo - come mostrano le immagini dell'elicottero trasmesse dalla Rai - è stato portato via in ambulanza. In alcune foto che cominciano a circolare in rete si vede il corridore belga con gli occhi aperti e cosciente mentre viene soccorso dai sanitari, che hanno poi confermato che è vigile e salvo, con una frattura al bacino

Terribile la caduta del corridore che andato a sbattere su un muretto sopra un ponte si è ribaltato cadendo di sotto nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como. Dalle immagini dell'elicottero Rai si vede il belga che, in coda al gruppetto dei fuggitivi, ha toccato il parapetto sulla sinistra della carreggiata, si è ribaltato ed è finito nel burrone, mentre la sua bicicletta rimaneva a bordo strada.

