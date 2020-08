Gp 70° anniversario, Perez ancora positivo: Hulkenberg scende di nuovo in pista

Sergio Perez è ancora positivo al coronavirus e al suo posto ci sarà Nico Hulkenberg al volante di una delle due Racing Point nel secondo weekend di Silverstone che ospita il Gran Premio del 70° Anniversario.

Il 32enne pilota tedesco, come già accaduto una settimana fa sempre sul circuito britannico, sostituirà Sergio Perez che, finita la quarantena, è stato sottoposto al test per il coronavirus che ha dato ancora esito positivo. Il pilota messicano, assicura il team, "sta fisicamente bene e sta recuperando" ma chiaramente non può scendere in pista.

Hulkenberg, che nelle qualifiche di sabato scorso aveva conquistato la 13esima piazza salvo poi non prendere parte alla gara per un problema alla powerunit, si dice fiducioso: "Ho imparato molto sulla RP20 nell’ultima settimana e sono pronto a sfruttare la mia esperienza. Correre sullo stesso circuito rende le cose un pò più facili e penso che possiamo lottare per andare a punti, che è il mio obiettivo".

© Riproduzione riservata