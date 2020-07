Riparte l'Nba, tutti in ginocchio contro il razzismo in Florida

Tutti in ginocchio contro il razzismo in Florida, alla ripresa del campionato Nba, dopo il lockdown per il coronavirus e la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis.

La prima partita di basket della stagione è quello tra Utah Jazz e New Orleans Pelicans: durante l’inno americano i giocatori, gli allenatori e gli arbitri, si sono tutti inginocchiati contro il razzismo e l’uso eccessivo della forza da parte della polizia. AGI

