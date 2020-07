Mondiali 2022, nuove regole per le qualificazioni in Qatar: previste due fasi

Nuovo sistema di qualificazione ai Mondiali di calcio del 2022 per la Concacaf. L’organo amministrativo, organizzativo e di controllo del calcio del Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi ha pubblicato le nuove regole, che prevedono due fasi.

Nella prima partecipano le 30 nazionali classificate dal 6^ al 35^ posto del ranking Fifa, divise in sei gironi da cinque squadre con El Salvador, Canada, Curacao, Panama, Haiti e Trinidad e Tobago teste di serie. Le vincenti dei sei gruppi (ogni nazionale gioca quattro match, due in casa e altrettanti in trasferta, tra ottobre e novembre 2020), si sfidano in match di andata e ritorno nel mese di marzo del prossimo anno.

Le tre vincenti si qualificano alla seconda fase in cui entrano in gioco anche le nazionali posizionate nei primi cinque posti del ranking Fifa: Messico, Usa, Costa Rica, Jamaica e Honduras. Le otto squadre si affrontano in un girone unico con match di andata e ritorno tra giugno 2021 e marzo 2022: le tre migliori classificate al termine delle 14 giornate si qualificano per i Mondiali di Qatar2022, mentre la quarta giocherà un play-off internazionale per l’ultimo posto disponibile.

