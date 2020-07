Moto, Marquez torna in pista a quattro giorni dall'operazione

A quattro giorni dall’operazione all’omero, Marc Marquez di nuovo in sella alla sua Honda sul circuito di Jerez de la Frontera per la terza sessione di prove libere in vista del motogp di Andalusia, in programma domani.

Marquez aveva riportato la frattura dell’omero dopo una caduta nel gp di Spagna, domenica scorsa. Martedì è stato operato a Barcellona.

Subito ha chiesto di poter tornare in pista, e mercoledì ha superato i test al centro medico del circuito,

Il campione del mondo ha fatto molta fisioterapia nelle ultime ore e dunque proverà la sua tenuta fisica prima di decidere se partecipare o no alla gara di domani. (ANSA).

© Riproduzione riservata