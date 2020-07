Tennis, la Halep conferma: "Spero di tornare in campo a Palermo"

Prima erano solo voci, più o meno robuste, ora c'è la conferma: la romena Simona Halep, numero 2 al mondo, spera di poter scendere in campo per il torneo di Palermo, in programma dal 3 agosto, primo evento Wta della stagione dopo lo stop a causa della pandemia. «Non ho ancora preso una decisione chiara, ma spero di riprendere a Palermo - ha detto Halep ai giornalisti domenica a Cluj (Romania) secondo quanto riporta L’Equipe -. È difficile senza un torneo, mi manca. Spero che potremo presto viaggiare tranquillamente e senza paura».

Halep ha anche detto che potrebbe riconsiderare la sua decisione di non partecipare agli Us Open, confermati dal 31

agosto, se la situazione della pandemia dovesse migliorare. migliora. Il termine ultimo per confermare la presenza a Flushing Meadows scade alla metà di luglio.

“Siamo felici del grande interesse mostrato da Simona Halep per i Palermo Ladies Open, l’aspettiamo al Country ad agosto per una storica edizione del Torneo”. Lo ha detto il Direttore della manifestazione, Oliviero Palma, commentando le dichiarazioni rilasciate dalla tennista romena alla stampa internazionale. “Siamo in contatto da tempo con la manager della Halep – ha ammesso Palma – da giorni parliamo di una probabile partecipazione a Palermo di una delle giocatrici più forti al mondo che, con la sua presenza, contribuirebbe a rendere straordinario un Torneo che avrà un livello medio altissimo. Le porte alla Halep rimarranno aperte fino all’ultimo, così come rimarranno aperte per altre Top Ten che vorranno riprendere il cammino nel circuito da Palermo”.

Quello della Halep però non è l'unico nome di un certo peso. In ballo, sempre dai rumors, ci sarebbero anche la numero 5 del mondo, l'ucraina Elina Svitolina, la Regina di Roma (dove ha vinto due volte al Foro italico), e la numero 7, Kiki Bertens, già protagonista a Palermo lo scorso anno, dove perse in finale contro la Teichmann. Proprio l'esperienza di Kiki sarebbe stata presa come "gancio" per le altre due, visto che l'olandese ha sempre parlato nel miglior modo possibile sia della città sia dell'organizzazione.

© Riproduzione riservata