F1: pole di Bottas nel primo Gp stagionale e dominio Mercedes, delusione Vettel (11°)

È di Valtteri Bottas la prima pole stagionale per il gp d’Austria di F1 che si corre domenica. Il dominio Mercedes completato dal secondo posto in griglia di Lewis Hamilton. Terzo tempo per la Red Bull dell’olandese Max Verstappen davanti a Lando Norris, quarto. Quinto classificato Alexander Albon davanti a Sergio Perez e alla Ferrari di Charles Leclerc, che partirà in settima posizione. Solo settimo Charles Leclerc con la sua Ferrari, malissimo invece Sebastian Vettel finito all’11mo posto.

Chiudono la top-10 il prossimo ferrarista Carlos Sainz, Lance Stroll e Daniel Ricciardo. Dopo Vettel, seguono Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Esteban Ocon e Romain Grosjean. Chiudono la griglia in ordine Kevin Magnussen, George Russell, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen e ultimo il siciliano d'origine al debutto in F1 Nicholas Latifi.

"Avevo delle sensazioni un po' strane prima delle qualifiche ma è speciale, sto tremando: ho spinto la macchina al limite". E’ questo il commento di Valtteri Bottas dopo la pole position conquistata nella qualifica del Gran Premio d’Austria."Devo fare i complimenti al team, hanno fatto un lavoro fantastico - ha aggiunto il pilota finlandese della Mercedes nel post qualifica -. E’ molto positivo avere questo margine ma questa è soltanto la prima qualifica dell’anno".

Essere eliminati nella Q2 "ovviamente è una sorpresa, pensavamo di avere qualcosa di più in tasca però probabilmente gli altri sono andati in modo un po' più conservativo durante le libere. Non sono molto contento della macchina, avevamo troppo sovrasterzo in ingresso di curva". Queste le parole di Sebastian Vettel dopo l’undicesimo tempo in qualifica al Gran Premio d’Austria. "Domani dovrebbe essere una giornata diversa da oggi e la gara sarà lunga - ha aggiunto il pilota tedesco della Ferrari ai microfoni di Sky -. In configurazione gara la macchina è migliore: saremo lì e cercheremo di giocarci le nostre carte".

