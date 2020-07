Altro tennista positivo al Coronavirus, Tiafoe: "Sono in quarantena"

"Sfortunatamente ieri sera sono risultato positivo al Covid-19 e ho dovuto ritirarmi da tutti gli eventi speciali in programma questa settimana all’All American Team Cup". Lo ha annunciato il tennista americano Frances Tiafoe, numero 81 Atp ed ex top 30, con un messaggio su Twitter.

"Negli ultimi due mesi mi sono allenato in Florida ed ero risultato negativo al coronavirus anche una settimana fa - ha aggiunto - Ora ho fissato un secondo test all’inizio della prossima settimana, ma ho già cominciato la quarantena come consigliato dallo staff medico qui ad Atlanta. Malgrado fossi davvero felice di poter tornare in campo, la salute e la sicurezza di ognuno restano la priorità". ITALPRESS

© Riproduzione riservata