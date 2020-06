Giro d'Italia 2020, il via il 3 ottobre da Monreale

Il Giro d'Italia 2020 dovrebbe partire da Monreale, dunque dalla Sicilia, il 3 ottobre prossimo. Manca ancora l'ufficialità ma pare che la decisione sia quasi certa e sia solo una questione di ore.

Monreale doveva essere la quarta tappa, dopo tre tappe in Ungheria, che invece verranno spostate più avanti durante la corsa. In un primo tempo era previsto di posticipare a maggio 2021 la più importante competizione ciclistica italiana, gli organizzatori, invece, stanno lavorando per anticiparla ad ottobre.

La prima tappa prevede la partenza da Monreale, poi il passaggio per corso Calatafimi e viale Regione Siciliana a Palermo, poi i ciclisti imboccherebbero la Palermo-Sciacca, per chiudere la frazione ad Agrigento. Lì sarà assegnata la prima maglia rosa.

