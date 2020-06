La Formula 1 torna in pista: il calendario dei primi 8 Gp in Europa

La Formula 1 torna in pista. Dopo il rinvio dell’inizio del campionato 2020 per la pandemia di coronavirus, è stato ufficializzato il calendario con le prime 8 date in Europa che si correranno tra il 5 luglio e il 6 settembre, quando è in programma il Gran Premio di Monza. E’ il frutto di un faticoso slalom per conciliare sicurezza sanitaria, esigenze logistiche delle scuderie e aspettative delle località che ospitano le gare. Le successive prove saranno ufficializzate nelle prossime settimane con l’obiettivo di arrivare a 15-18 corse stagionali.

Si parte con un doppio appuntamento in Austria (5 e 12 luglio), prima dell’Ungheria (sull'Hungaroring a Budapest) il 19 luglio, in Gran Bretagna (a Silverstone) il 2 e 9 agosto, Spagna (sul circuito Barcellona-Catalogna a Montmelo) il 16 agosto, Belgio (a Spa-Francorchamps) il 30 agosto e Italia (a Monza) il 6 settembre.

