Nuoto, Pellegrini: "Rischiamo di tornare alle gare solo nel 2021"

"Purtroppo il supporto del pubblico mancherà per un po' e fonti ufficiose dicono che noi torneremo a nuotare non prima dell’anno prossimo". Lo dice l’olimpionica del nuoto Federica Pellegrini, in una videoconferenza stampa con Michelin al quale la veneta ha associato il suo nome in una partnership.

"Da qui a Tokyo manca un anno e mezzo, è lungo passarlo solo di allenamenti - prosegue - Speriamo di organizzare delle gare, sempre sotto la massima sicurezza per la salute, un po' prima dell’Olimpiade perché per noi è importante gareggiare". ANSA

